Paide Gümnaasiumis leiab esmakordselt aset väitlusturniir

Järvamaa esimene kooliõpilaste väitlusturniir koosneb kolmest improvisatsioonilisest väitlusvoorust. Väitlused toimuvad keskkooliformaadis ning neid hindavad kogenud erapooletud kohtunikud. Turniiri kaks parimat meeskonda saavad mõõtu võtta finaalis, mille tarbeks on pandid välja ka väärikad auhinnad. Varasemalt on sarnased sündmused toimunud näiteks Tartus, Pärnus ja Tallinnas, kuid Järvamaal on taoline ettevõtmine esmakordne.

Õpetaja arvates on suur pluss, et noorte enda huvi on suur. “Väitlus on toonud majja elavat arutelu ja mängulusti. Õppimine muutub ka õpetajate huvi tõttu teema vastu järjest haaravamaks.”