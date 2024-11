Toidusalu kinnistule on kavas ehitada kolm väikest hoonet: kuur, õuesõppeklass ja kasvuhoone.

Täna kell 17.30 on kõik need inimesed, kel on sõna sekka öelda Türile rajatava toidusalu lahenduse kohta, oodatud Türi põhikooli projektiga tutvuma ja kaasa arutlema.