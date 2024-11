Annetajate kahanev rahakott paneb muul moel toetust otsima

Hooleta jäänud kassidega tegelev MTÜ Paikass korraldas eelmisel laupäeval Paide muusika- ja teatrimajas laada, mille tulu läks varjupaiga ülalpidamiseks. Taaskasutus­laata korraldas abistav organisatsioon esimest korda põhjusel, et annetajate toetussummad on vähenemas ning päästetud kassidele abi saada on läinud rasketes majandustingimustes üha keerulisemaks.