Järvamaa sportlased kandideerivad kopsakale stipendiumile

Praegu on käimas Paf kampaania, kus 20 Eesti sportlast ja spordikollektiivi on jõudnud finaalvooru kandideerimaks 25 000 euro suurusele toetusele, et oma sportlasteed ja arengut muretumalt jätkata. Finalistide seast leiab ka kaks Järvamaa sportlast: kergejõustiklase Marielle Kleemeieri ja orienteerumisnaiskonna liikme Evely Kaasiku.