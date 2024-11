Källomäe talu ootab leivateole

Jana Olesk selgitas, et ikka veel leidub inimesi, kes peavad leivategu liiga keeruliseks. "Et seda arvamist kummutada, ootan huvilisi 23. novembril kell 11 - 15 Källomäele külla, et leivateo saladused selgeks saada ja oma silmaga veenduda, et selles pole midagi ületamatult rasket," kutsus ta.