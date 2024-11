Vallavolikogu liige: sihik tuleb täpsemaks seada

Maakonna arenguks on hädavajalik kolme omavalitsuse ühtne pingutus. Veel 20 aastat tagasi, kui maakonnas oli 16 omavalitsust, suudeti koos tegutsedes saavutada suuri asju: rajada Järvamaa haigla, Väätsa prügila ja Järvamaa ühistranspordi keskus. Need projektid olid märgilise tähendusega, näidates, mida ühiselt tegutsedes on võimalik saavutada.