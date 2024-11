Paide esindusjõulupuu saabub kiirteed mööda

Grigorjev sõnas et puu on kena kahar, piisavalt pikk ning igati sobilik Paide linnasüdant jõuluajaks ehtima. Koerus kasvava puu puhul aga oli väga oluline ka fakt, et see kasvab alevikus sees, puu transpordiks vajalik rasketehnika pääseb sinna hästi ligi ning ka pinnas on sobiv. Kui kuuske peaks tooma kusagilt heinamaa servast, saaks soojast ja vihmasest sügisest tingitud pehme maapinna tõttu see kindlasti probleemiks. See on juba teine kord kui Paide oma esinduspuu Koerust saab. Viimati juhtus see 2018. aastal.