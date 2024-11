Kirik kogub raha kalli maali ostuks

“Aita maalil jõuda kunstniku sünnipaika”. Just selline pealkiri juhatab sisse Järva-Jaani Ristija Johannese koguduse postituse. Nimelt on kogudus kogumas annetusi, et soetada kallis maal. Järva-Jaanis on kirikuõpetaja Ferdinand Theodor von Gebhardti pojana sündinud üks hinnatumaid baltisaksa maalikunstnikke Eduard von Gebhardt (13. VI 1838 Järva-Jaani – 3. II 1925 Düsseldorf).