Järva vald uuendab koolide vanu arvutiparke

Sisendi arvutiparkide uuendamiseks saadi Järva vallavalitsuselt. Otsiti lahendust aegunud arvutitele ning nii jõuti GreenDice mudelini. „See on hea ja optimaalne võimalus meie arvutiparki uuendada. Vähendame sellega kulusid ja saame teenuseid, mida me mujalt ei saaks,“ sõnas abivallavanem Siim Umerov. GreenDice mudeliga on üle Eesti liitunud kolm valda: Järva, Häädemeeste ja Tõrva. Huvilisi on veelgi, kuid esimese hooga saavad võimaluse olla innovaatilised just need kolm valda.

Järgmiste sammudena uuendatakse arvutiparke ja koolitatakse õpetajaid ning kõne all on ka videomaterjalide loomine ja õpilastest IT-juhtide koolitamine. „Praegu jätsime korraks tagaplaanile Põhja-Järva kooli. Nemad on olnud tublid. Nad on juba jõudnud natuke kaugemale iseseisvalt. Neil on üks partner, kes on neid suunanud. Aga seadmete vahetus on ikkagi, seadmed on amortiseerunud. Me võtame nemad ka viimases etapis peale,“ ütles Alaniit. Koeru keskkool on hetkel pealtvaataja rollis. Novembris-detsembris tegutsetakse nelja kooliga: Imavere, Koigi, Järva-Jaani ja Peetri. Peetri koolis saavad kõik õpilased valla poolt endale koolitööde jaoks isikliku sülearvuti. Imavere koolis saavad valla poolt praegu 7.-9. klass omale isiklikud arvutid, teised klassid hakkavad seadmeid ristkasutama. Sama plaan on ka Koigi koolis. Uued arvutid on juba saabunud Järva-Jaani gümnaasiumisse. Ja nii jõuavad uued seadmed tasapisi kõikidesse valla koolidesse.