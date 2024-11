Järva vallavalitsus: krossiraja rentnik on tekitanud 10 000-eurose kahju

"Käesoleva aasta aprillikuus kontrollisid Järva valla ametnikud MTÜ Star Racinguga sõlmitud rendilepinguga võetud kohustuste täitmist ning tuvastasid, et vallale kuuluval kinnistul on teostatud raietöid, mida ei ole vallaga kooskõlastatud," selgitas Järva valla õigusnõunik Kristi Laane. "Täpsema kahju hindamiseks tellis vald OÜ-lt Metsabüroo ekspertiisi, mis tuvastas, et raietöö tagajärjel on viimastel aastatel omastatud kokku 167m³ puiduhaket ja 7,7 tihumeetrit kuuse küttepuitu, mille väärtuseks hindas ekspertiis RMK 2022. aasta hinnakirja alusel 9607 eurot."