Kirjanen: Eesti peab ennast langusest välja investeerima

“Esimene asi riigieelarvega on see, et inimesed peavad aru saama, kuhu raha tegelikult kulub,” ütles ettevõtja ja investor Raul Kirjanen. Riigieelarve läbipaistmatus, asjaolu, et selle mõistmine on keerukas ka tugeva finantstaustaga ekspertidele, on tema hinnangul üks praeguste probleemide juurpõhjuseid. “Muudatusi tuleb teha seal, kus neid on võimalik teha. Alati, kui jutt läheb kärpimisele, küsivad poliitikud, et kas te tahate tõesti õpetajate palku langetada. See ei pea nii olema,” rõhutas ta.