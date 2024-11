Uuring: iga neljas Järvamaa inimene ei usu väärikasse vanaduspõlve

Huvi enda finantstuleviku ja selle kujundamise vastu on väärika vanaduspõlve vundament. Just teadmatuses ja ükskõiksuses peituvad vaesusriski juured, mis on rahatarkuse põhisoovitusi järgides hästi ennetatavad. “Investeerimist tasub alustada maksusoodustusega võimalustest ja muuta säästmine automaatseks. Pensionisammastes kogumine on üks mõjusamaid otsuseid finantskindluse kasvatamiseks pika perioodi vältel. Seda enam, et paljude Eesti inimeste jaoks on II sammas nende peamine finantsvara,” märkis Vallistu. Ta lisas, et pensioniikka jõudes on Eesti meestel keskmiselt elada jäänud 15 aastat ja naistel 20 aastat. Aeg on investori parim sõber ja seetõttu tasub erinevate võimalustega aegsasti tutvuda. “Näiteks on nüüd võimalik tõsta isiklikku panust II sambas 4- või 6-protsendini, mis annab vara väärtuse kasvule veel suurema võimenduse,” ütles Vallistu.