Laupa kooli pere ihkab isiklikku vantsi

On juba tavaks saanud, et Laupa kool korraldab mardilaata. Samamoodi on tava soetada laada müügitulu eest koolile midagi vajalikku. Ka tänavu tulid mardilaadalised koolis kokku, letid olid kaupadest lookas, võimla ostjatest ja kauplejatest pungil ning kassadesse kogunes kena kopikas.