Veerandsada aastat tegutsenud Maksimarket toob Paidesse suurlinna hõngu

Paide Maksimarketit 22,5 aastat juhtinud Coop Järva juhatuse liige Tiiu Lunts ütles, et kui vaadata tagasi kaubanduskeskuse viiele viimasele aastale, tuleb tunnistada, et nii muutusterohket ajajärku pole kaupluse ajaloos olnud. «Kuigi Maksimarketit on suuremaks ehitatud varemgi, siis see viimane laienemine oli ikka kõikidest suurem,» sõnas ta.