Masina tööpõhimõte on lihtne. Inimesel ei tarvitse teha muud, kui kallata panditaara kotist otse automaadi mahukasse kogumisruumi. Sellest on seda tüüpi taaraautomaadid saanud rahvasuus hüüdnime Kalla.

Samal ajal võib sisestada nii plast-, metall- kui ka klaaspakendeid. Seejärel sulgeb automaat luugi ja edasine käib juba inimese pilgu eest varjatult. Kuulda on üksnes taara kolinat, mis viitab pakendite liigiti sortimisele. Kui automaadile jääb mõni pakend tundmatuks või triipkood pandimärgi juures loetamatuks või ei sobi taara tagastuseks (näiteks on liiga määrdunud, sisaldab vedelikku või on liiga lömmis), tagastab masin selle spetsiaalse ava kaudu.