Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva-Jaani läheduses asuva osaühingu Mürkal lehmalaudas teevad inimeste asemel suurema osa tööst ära robotid. Kui siiani lüpsis robot seal lehmi, siis eelmisest nädalast on uue roboti ülesanne ka loomi sööta.

* Täna 25 aastat tagasi avati Paide äärelinnas maakonna suurim kauplus Maksimarket. Veerandsaja aastaga on Järva tarbijate ühistu lipulaevast saanud oluline Kesk-Eesti maamärk, kus käib keskmiselt 3500 inimest päevas. Esialgu kolm korda suuremaks kasvanud kaubanduskeskus toob väikesse Paidesse meeldivat suurlinna hõngu.

* On juba tavaks saanud, et Laupa kool korraldab mardilaata. Samamoodi on tava soetada laada müügitulu eest koolile midagi vajalikku. Ka tänavu tulid mardilaadalised koolis kokku, letid olid kaupadest lookas, võimla ostjatest ja kauplejatest pungil ning kassadesse kogunes kena kopikas.