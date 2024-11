MTÜ M.E.I.E ja Järva-Madise koguduse koostöös on endises rahvamajas veidi 2023. aasta augustist olnud avatud Ahula riideait. Üle aasta aja avatud olnud keskuse eestvedajad Reet Kaljula ja Hetty Juurik on selle aja jooksul näinut vett ja vilet.

Lisaks neile inimestele, kes tõesti saavad abi riideaidast, leidub ka neid inimesi, kes arvavad, et mõistlik oleks varastada sealt, kust varastada ei ole vaja. Ehk et naised on viimaselajal pidevalt pidanud rinda pistma varaste ja vandaalidega, kes endisesse rahvamajja omavoliliselt sisenevad. Järva Teenuste põhja piirkonnajuht Veiko Kurim kinnitas, et naised ei pea enam kaua uusi lukke ootama. "Kui mingit avariitööd ette ei tule, on 18. novembri hommikul lukud vahetatud ning uued võtmed üle antud," lubas Kurim.