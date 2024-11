Sagenenud on sissemurdmised

Tartu menetlusgrupi juhi Lilian Palu sõnul sai politsei nädal tagasi teate sissemurdmisest Tartumaal. „Paraku on varguste laine jätkunud ning tänase seisuga on meile teada juba viis vargusjuhtumit, kus kurjategijad on käinud nii era- kui maamajades. Hoonetest on võetud kõike, mis vähegi väärtuslik ning mida saab kiirelt kaasa haarata. Varaste saagiks on langenud peamiselt sularaha, ehted, tehnika, tööriistad, kütus ja muu taoline,“ selgitas ta.

„Kuigi täielikku garantiid varguste vastu pole, saab iga inimene anda panuse, et oma vara kaitsta. Kõige tähtsam on kodust lahkudes uksed alati lukustada ja panna väärtuslikud asjad silma alt ära. Samuti tasub panna majale turvakaamerad ja valvesignalisatsioon ning kindlustada nii oma kodu kui vara. Need on sammud, mis takistavad vargaid ja kaitsevad teid võimaliku kahju eest,“ ütles Palu.

„Seni on kõik vargused pandud toime ajal, kui ühtegi inimest kodus polnud. Näiteks on mindud tööle, oldud öösel kodust eemal või pole vahepeal maamajas käidud. Varguste ennetamiseks soovitan naabritel üksteisega suhelda ja teha koostööd. Andke oma käikudest teada ja paluge kodust lahkudes naabritel enda varal silma peal hoida,“ märkis grupijuht.

Palu sõnul peaksid ka kortermajade elanikud olema tähelepanelikud ning kindlasti hoidma lukus nii korteri kui ka keldri- või panipaiga ukse. „Samuti tasub jälgida, et trepikotta ei pääseks sisse võõrad inimesed, kellel pole sisenemiseks mõjuvat põhjust. Ka keldritesse või panipaikadesse viivad uksed tuleks hoida lukustatuna. Iga kortermaja elanik saab anda oma panuse, et nii tema kui teiste vara ei langeks kurjategijate küüsi. Mida keerulisem on varastel toimetada, seda suurem on tõenäosus jääda vargusest puutumata,“ lisas ta.

„Juhul, kui märkate kodu juures või mujal liikumas kahtlast sõidukit, siis märkige üles selle tunnused ja numbrimärk ning teavitage sellest kindlasti politseid. Samuti tasub anda teada inimestest, kes sihitult mingis piirkonnas ringi uudistavad ning teiste kodudesse, aedadesse, garaažidesse või mujale sisse vaatavad,“ soovitas Palu.

Kõikide vargusjuhtumite uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Politsei kogub juhtunu kohta infot ning täpsemate asjaolude selgitamine jätkub kohtueelses menetluses.