Staarid inspireerisid Koerus noori

Tänugaala juhatas sisse ja nominente tutvustas Teele Vunder: „Mul on täna au üle-eestilise noorsootöö nädala raames läbi viia Järva valla tegijate noorte tänamine.“

Tegija noore tunnustuse nominendid: Romet Randalainen, Kädi-Meribel Lomp, Joanna Lass, Robin Kärner, Karola Saar.

Järva valla tegija noor 2024 on Lenna Lydia Lehtmets.

Lenna Lydia on kogu oma kooliaja olnud viieline õpilane, kes on kaaslastele eeskujuks nii oma õppeedukuse, käitumise kui hoolsuse poolest. Ta kuulub teist aastat kooli õpilasesindusse ja on sellest õppeaastast alates ka ÕE president. Lisaks esindab ta Imavere noori ka Järva valla nootevolikogus. Lenna esindab kooli ja valda olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel.

Järva valla noorte juhendaja nominendid: Karet-Anette Härm, Ülle Vaas.

Järva valla noorte juhendaja 2024 on Sirle Gunin.

Sirle on oma töös noortega järjepidev – kindel inimene, kelle peale saavad noored ja kolleegid loota. Tegevused noortega on koostööle suunatud. Ühelt poolt on ta distsipliini nõudev, teisalt jätab noortele vabad käed. Ta on alati oma noorte selja taga.

Järva valla noorte heategu 2024 on Koeru õpilaste projekt „Pahupidi pööratud pöörane lugu“, kus kirjutati loovtöö raames etendus ja esitati seda kogukonnale. Saadud piletitulu annetati kasside varjupaigale.

Järva valla noorte algatus 2024 on „Vao küla aktiivsed noored“, kes on oma projektitaotluses kirjutanud: „Soovime viia läbi üritusi, mis oleksid noortele harivad ja kasulikud. Üritustel omandatud oskusi saab tulevikus kasutada ja teistele teadmisi edasi jagada. Meie külas on olemas mänguala, kus on võimalik mängida korvpalli, võrkpalli ja jalgpalli. Erinevate klubidega koostöös soovime suvel korraldada pallimängude koolitusi. Planeeritud on kolm treening – miniturniiri.