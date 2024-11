Kütmise kuldreeglid: kuidas hoida kodu soojas ja turvalisena

Kindlasti tuleb veenduda, et kodus oleks töökorras suitsuandur ja küttekoldega eluruumides ka vingugaasiandur. Olemas on ka andureid, mis suudavad tuvastada nii suitsu kui ka vingugaasi ning annavad ohtlikust olukorrast teada turvafirmade juhtimiskeskusesse ja/või inimese mobiiltelefonile. Selline lahendus on eriti hea kodudes, kus elavad eakad või kus on lapsed sageli üksinda kodus. Nii suitsu- kui ka vingugaasianduri korrasolekut tuleb testida vähemalt kord kuus, vajutades anduri testnupule.