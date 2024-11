Arto Saar jahib oma 500. jalgpallimatši Järva-Jaani ridades

Kõik, kes vähegi tunnevad Paide Linnameeskonda või on kursis kogukonnajuhtidega, teavad väga hästi, milline aktiivne tegelane on Arto Saar. Ta on Järvamaal pannud käe külge arvukates valdkondades – alustades kõnnijalgpalli populariseerimisega, jätkates vabatahtliku pritsumehe ametiga Järva-Jaani tuletõrjeseltsis ja vallavanema ametiga nii endises Järva-Jaani vallas kui nüüdses Järva vallas – ning ajanud samal ajal ise ka järjepidevalt jalgpalli taga. Ja nii enam kui 500 kohtumises!