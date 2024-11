Kogukonnale filmiõhtud ja põnevad arutelud Paide Gümnaasiumis

Iga filmiõhtu algab lühikese aruteluga, kus külaline jagab oma mõtteid ning tõstatatakse teemad, mis aitavad filmi sügavamalt mõista. See on ideaalne võimalus veeta aega koos mõttekaaslastega, nautida head filmi ning avardada oma maailmapilti.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine ning vahetusjalanõude olemasolu. Registreerimislink on leitav filmifestival Horisont sotsiaalmeediakanalites.