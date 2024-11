Linnameeskonna kunagine peatreener leidis uue töökoha

"See on ideaalne väljakutse minu treenerikarjääris, mille võtan suurima hea meelega vastu. Noormängijate arendamine on äärmiselt vastutusrikas töö ja tunnen suurt rõõmu, et saan sellise võimaluse osaliseks nii ambitsioonikas klubis nagu on seda FCI Levadia. Juhtkonna nägemus ja meile seatud eesmärgid viivad meid mugavustsoonist välja, see paneb meid kõiki ühise eesmärgi nimel kõvasti pingutama. Tänan klubi juhtkonda usalduse eest ja ma ei jõua ära oodata, millal saame teha oma esimese treeningu," rääkis Zahovaiko Levadia kodulehele. (JT)