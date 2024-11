Jõutõstja pani end proovile MMil

Margus Silbaumi jaoks olid Islandil toimuvad jõutõstmise maailmameistrivõistlused 41. rahvusvaheline tiitlivõistlus, kus ta sportlasena osalenud on. Mees, kes on toonud Eestile kokku 20 jõutõmbe medalit, pidi seekord alla vanduma just oma trumpalale.