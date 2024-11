Kauaoodatud Lasteaed saab täna nurgakivi

2022. aastal lammutati vana maja, lapsed suunati asenduspindadele kohalikku kooli ja jäädi ootama uut hoonet. Kahjuks tulid takistused ootamatu ehitushindade tõusu tõttu. Statistikaameti andmetel kasvasid ehitushinnad 2022. aastal 17,8 protsendi võrra ja see viis nii mitmegi ehitusprojekti valmimise raskustesse. Lasteaiahoone kunagine hange tunnistati nurjunuks ning alustati uuega. Järva vallavalitsus kuulutas välja riigihanke „Aravete lasteaia ehitustööd“ selle aasta juunis. Juulis selgus hanke võitja – AS-i Tartu Ehitus pakkumus hinnaga 3 270 778,52 eurot käibemaksuga. Hankes osales veel kaks ettevõtet: AS Paide MEK ja Revin Grupp OÜ. Järva vallavalitsus sai ehituseks toetust meetmest „Kliima2.9.1. Avaliku sektori hoonete energiatõhusus“.

Järva vallavanema Toomas Tammiku sõnul oli projekti muutmine vajalik valla raha säästmise pärast. Kogu aeg on töötatud selle nimel, et lasteaed saaks valmida. „Otsustasime hoone projekti natuke muuta. Enne oli sellesse planeeritud viis, nüüd aga neli rühma, mis on antud piirkonnale väga sobilik suurus. Saime uuesti rahastuse ja hoidsime kokku ligi miljon eurot valla raha,“ selgitas Tammik. „Raha, mille kokku hoidsime, saame kasutada teiste piirkondade arendamiseks.“