Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi jalgpalli Premium liiga sai äsja läbi, on Paide linnameeskond jõudnud teatada juba mitmest äraminejast ja ühest liitujast. Samuti on valitud parimad mängumehed. Premium liiga hooaja tähistamiseks peetud õhtusöögil anti teada, et Premium liiga tippmargi hoidja, rekordilised 521 kõrgliigamängu pidanud kapten Andre Frolov lahkub hooaja efektse lõppvaatuse järel Paide linnameeskonnast.

* Alates 22. novembrist hakkab Oisus tegutsema kinoklubi, mille eesmärk on pakkuda meeldejäävat elamust kinogurmaanidest tavalise kinohuviliseni. Kes filmisõpradest on sattunud Tallinnas Artise kinno või Tartus Elektriteatrisse, see on kursis, et need eristuvad oma filmiprogrammide poolest nii-öelda tavakinodest. Tihti on linastuvate filmide loetelus hoopis eksklusiivsed väärtfilmid, mis suurde levisse tihtipeale ei jõuagi.