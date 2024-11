VIDEO JA GALERII Aravete uuele lasteaiale asetati nurgakivi

Täna, veidi üle kahe kuu hiljem asetati Aravete uuele lasteaiahoonele nurgakivi. Tartu Ehituse ehitusjuht Indrek Kann sõnas, et ettevõttele on äärmiselt olulisel kohal traditsiooni. "Nurgakivi on just see kivi, mis hoiab koos kõiki teisi kive ning see toob ka õnne."