Motoklubi: Kas Järva vald tegeleb avaliku laimu ja omakohtuga?

Kui Järva Vallavalitsus süüdistab meid avalikkuse eksitamises, siis motoklubil on tekkinud küsimus, kas vald tegeleb avaliku laimu ja omakohtuga? Seda enam, et asi on antud politsei menetleda, siis kas on õiguspärane antud teemat veel edasi ajakirjanduses menetleda? MTÜ Star Racingut ei ole teavitatud antud kriminaalsüüdistusest (saime sellest teada läbi ajakirjanduse) ja vald ei ole alates 25. oktoobrist meile kirju saatnud ega ühendust võtnud.

Kui Järva vald käsitleb antud maa-ala tulu toova metsamaana, siis raja haldajatena oleme meie seda maad käsitlenud motospordiks kasutatava ühiskondliku maana, kust tulu ei taotleta. Kui ekspertiis tuvastas, et oleme ära võtnud alusmetsa, siis meie silmis on see olnud häiriv võsa kestvussõiduradade vahel, mis takistab nii pealtvaatajate, kohtunike kui meedikute liikumist antud maa-alal. Kestvussõidurada on kuus kilomeetrit pikk ja lookleb metsa all edasi-tagasi. Tööde käigus ei raiunud me suuri puid. Kui on olnud tarvidust, oleme likvideerinud tuulemurdu. Radadelt tuulemurruna likvideeritud puitu oleme kasutanud võimalusel ka raja piirete loomiseks.