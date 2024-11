PILDID Võistkondlik orienteerumine paelus paljusid, ka inimesi Ukrainast ja Taiwanist

Võistluse korraldaja Gert Saamann ütles, et kella 11ks lauluväljakule kogunenud rogainijaid oli nii palju, et tellitud kaardikomplektid said kõik välja jagatud ja laupäeva hommikul uutele registreerijatele jätkus võistkonna peale ainult üks kaardileht ja üks elektrooniline märkevahend (SI-pulk). „Täname kõiki, keda see ei häirinud ja vaatamata üsna vihmasele ja tuulisele ilmale rajale suundusid,” sõnas ta. „Ilm tegi oma vingerpussi, nii et rajameistril tuli viimasel hetkel muuta üht ohtliku rajalõiku, kus puu oli elektriliinile varisenud.”