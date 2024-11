Keskkonnaameti Järva-, Pärnu- ja Viljandimaa büroo keskkonnakaitse juhtivinspektor Martin Tomingas selgitas, et Keskkonnaamet alustas väärteomenetluse ühe mehe suhtes. "Kuna see on alles algusjärgus, siis hetkel palju rohkem infot anda ei ole võimalik," sõnas ta.