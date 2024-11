Aldar Eesti OÜ turundusjuht Kethy Vainomaa kinnitas poe esimest tegutsemisaastat vaadates, et Kesk-Eestis kandakinnitamine on läinud planeeritult. „See annab meile ka kinnitust, et inimesed oskavad hinnata head kvaliteeti – oleme siia tulles valinud õige suuna,” rääkis ta.

Küsimusele, milline on üks siinse poe keskmine klient, vastas Vainomaa, et sagedamini sooritatakse Paide poest oste ikka vabal ajal, st õhtuti ning nädalavahetustel. „Ostetakse kõike, nii palju kui on erinevaid inimesi on ka erinevaid maitseid,” sõnas ta ning lisas, et müügiks on läinud ka kõige kallimaid šampanjasid ning konjakeid ja ka mahu poolest suurimaid nende poe valikus olevaid tooteid.