Verstoni juht Veiko Veskimäe: kui töötajatest päriselt hoolida, juhtuvad head asjad

Paidest pärit Veiko Veskimäe on 14 aastaga püsti pannud Eesti kõige ambitsioonikama taristuettevõtte Verston. Kuna Eesti on vallutatud, mõeldakse nüüd Euroopa peale. Eduni on viinud eesmärk teha asju paremini, mitte kokku hoida töötajate heaolu pealt, võimaluste ärakasutamine ja suurelt mõtlemine­.