Nostalgiakeskus sihib kohta ettevõtlus- ja turismikaardil

«Oleme omakeskis mõelnud, et see on nüüd meie Vargamäe, kus jätkub tööd nii meile kui ka meie lastele,» ütles Järva-Jaanis asuva Orina mõisa uus perenaine Liisa Põder­ tutvustustuuril üha uusi ja uusi uksi avades. Kaasa Lennoga kahe peale on tal lapsi kolm.