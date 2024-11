Türi loomemaja juht Kerli­ Jaagumann selgitas, et koos noortekeskuse juhi Jane Reiljan-Rajasaarega mõtteid vahetades leidsid nad, et igal aastal Kesklinna parki ja jõuluaja lõppedes sealt jälle minema veetav majake on neid kolimisi üle elades juba üht-teist näinud ning rohkem kolimisi teeks talle ainult kahju. Nii sündiski, et nüüdsest on majakesel võimalus aasta ringi noortekeskuse õuel paigal olla ja ka veole ei pea enam kulutama.