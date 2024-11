Väikelinna butiik tegutseb samas kohas juba 20. aastat

Palju on räägitud sellest, et Paide kesklinna ajaloolisse miljöösse sobituksid hästi väikesed butiigi stiilis poed, mis looksid õdusa väikelinnaõhustiku ja meelitaksid inimesi ostlema. Hea näide selles suhtes on kauplus Opium, mis on, uskuge või mitte, tegutsenud kesklinnas juba 20 aastat.