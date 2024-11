Erilised inimesed ehtisid helkuripuid

AS Hoolekandeteenused

Foto: AS Hoolekandeteenused

Aasta pimedaimate kuude saabudes tuleb jututeemaks jälle mure, et jalakäijad ja jalgratturid jäävad teedel-tänavatel kaasliiklejatele märkamatuks, sest ei kanna helkurit. Viimastel nädalatel on mitmes Järvamaa paigas korraldatud helkurikontrolle, mis pole tulemustega rõõmustanud, sest helkurikandjaid napib. Mitmes kogukonnas aga on noortekeskuste või koolide eestvedamisel ehitud helkuripuid, kust endale väike elupäästev aksessuaar kaasa haarata.