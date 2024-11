Eesti puuetega inimeste koda: Paide linn pole erivajadustega perede toetamist soovituste kohaselt jätkanud

MTÜ Me Hoolime Sinust ruumid puuetega inimeste abistamiseks Paides.

Eesti puuetega inimeste koda saatis pöördumise Paide linnapeale seoses tugiteenuste osutamisega erivajadusega lastega peredele Paide linnas. Pöördumises seisab, et alates 2024. aasta algusest on organisatsiooni poole pöördunud mitmed pered, kes on olnud hädas tugiteenuste saamisega Paide linnavalitsusest.