Tänasest on avatud Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse kelgurada ning saab ka suusatada. Kuna järgmisel nädalal lubab jälle soojemaks minna, soovitab keskuse juht Kalju Kertsmik juba sel nädalavahetusel suusad alla panna või kelgutama tulla. "Ei saa garanteerida, et nii head lumeolud, nagu on praegu, soojema ilmaga alles jäävad," ütles ta.