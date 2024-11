Mainekas ajakiri Forbes avaldas nimekirja kümnest parimast Euroopa jõuluturust, mida 2024. aastal külastada, ja nende seas on ka Tallinna jõuluturg.

Juba varasematel aastatel on jõuluturul ühel või teisel moel osalenud ka järvamaised ettevõtted või kultuuritegijad. Nii on see ka tänavu.