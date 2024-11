Küberpetturid teevad Elisa klientide suunas petukõnede kampaaniat. Foto on illustreeriv.

Küberrünnakute uue lainena on Elisa kliendid hakanud saama õngitsuskõnesid, milles väidetakse, et kliendile helistatakse Elisast ning nende kliendilepingu pikendamiseks on vaja sisestada mõni pin-kood või jagada enda andmeid.