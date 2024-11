Noored kogusid nädalaga uusi sõpru ja häid kogemusi

Türi valla ja Gruusia noored viis nädalaks kokku noortevahetusprojekt «Noorte heaolu» ja see oli projekti teine osa. Esimene kohtumine leidis aset kevadel Eestis Metsajõe puhkekeskuses.

Gruusiasse sõitis vallast 16 noort, neid saatis kaks täiskasvanut. Projektis tegid kaasa ka Laupa põhikoolis õppivad Fredi Viigipuu ja Martin Norma. Fredi sõnul jagus nädalasse grupitöid, aga ka ühiselt ringi liikumist, et tutvuda võõrustajamaa looduse ja huviväärsustega. Muuhulgas väisasid nad Batumi linna. Batumi asub Musta mere kaldal ja on suuruselt teine Gruusia linn, mis paikneb Türgi piiri ääres Adjaaria regioonis. Batumi on populaarne kuurort- ja sadamalinn, kust käib läbi Gruusia peamine eksport ja import.