Järvamaa naisautojuht politseinikele Jah, ma tarvitasin amfetamiini!

Tänavu veebruari lõpus, ühel varahommikul otsustas naine nimelt minna autoga sõitma, olles ise narkojoobes. Politseinikud avastasid tema kätelt süstlajäljed, naise kõne oli segane, koordinatsioon häiritud ning ta katsus pidevalt oma nägu. Näiteks kui asjaosaliselt küsiti, mis kell on, vastas too, et homme on homme.