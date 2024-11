Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui kõhklete, kuhu sööma minna, ega tea, kas üht või teist söögikohta võib usaldada, on Eestis heaks teejuhiks kujunenud Falstaff Nordic Restaurant Guide, kuhu hea Eesti maitse saadikud valivad igal aastal parimaid restorane. Just seda teeviita paljud toidugurmaanid jälgivadki. 17. novembril kuulutas Eesti restoranide teejuht välja 129 kõige isikupärasemat söögikohta, kuhu võib julgelt toiduelamust nautima minna. Kogutud punktide alusel jagas Falstaff restoranidele ja kohvikutele kahvleid, mis on justkui sümboolsed tärnid tähistamaks nende taset. Parimatel oli au teenida suisa neli kahvlit. Mõni ei saanud ühtegi, sest pole veel kuigi kindlalt toidumaailmas kanda kinnitanud, kuid on märkamise siiski ära teeninud. Järvamaa söögikohtadel pole midagi häbeneda, sest kaks tuntud restorani teenisid hindajatelt tunnustusena ühe kahvli. See üks kahvel annab tunnistust väga heast tasemest.