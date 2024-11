Jalgpallikaardiga koguti klubide toetuseks rekordsumma

„Jalgpallifännide rekordiline toetus annab kindlust, et Eesti jalgpalli toetamine on meie kõigi ühine soov. Oma abikäe ulatab iga aasta järjest rohkem jalgpalliklubide ja kogukondade liikmeid, mis on eriti oluline majanduslikult keerulisematel aastatel. Aitäh kogu jalgpalliperele ja LHV Pangale, kellega koos saame Eesti jalgpallis julgelt järgmisi samme astuda,“ ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.