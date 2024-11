Aeg jõulupuule mõelda Päris kuuse pühadeks saab riigimetsast

Võimalust omale ise riigimetsast jõulupuu valida pakub RMK juba aastast 2008. Ühtlasi on see hea võimalus võtta ette pere või sõprade seltsis mõnus metsaretk ja uudistada talvist metsaelu.

Põhimõtted, millist puud jõulupuuks valida tohib, on samasugused nagu varasematelgi aastatel. Kuuske on lubatud riigimetsast võtta neist kohtadest, kust tal pole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt.

Oluline on meelde jätta, et kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Kuusenoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused. Kaitsealad on riigimetsa kaardil tähistatud pruuni tooniga ja piiritletud ning on ka looduses valdavalt siltidega tähistatud.