Eesti suurim võimlemisfestival tuleb taas Paidesse

Festival sai alguse 1997. aastal ning sellest ajast alates on see olnud aasta oodatuimaks ja rohkearvulisema osavõtuga võimlemisürituseks Eestis, kus on võimalik osaleda kõikide erinevate võimlemisalade harrastajatel alates väikestest lastest kuni kuldse keskeani.