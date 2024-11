Muinsuskaitsealuste kodude omanikud arutasid renoveerimise kitsaskohti

Koduomanike mõttetalgud toimusid kolmeaastase teadusarendusprojekti "Muinsuskodu renoveerimise teejuht" raames, mille eesmärk on välja töötada omanikke toetav nõustamisteenus, vastav digikeskkond, energiatõhusust parandavad renoveerimislahendused ning toetusmeetmed. Töötubades arutati, millist tuge omanikud renoveerimisteekonnal vajavad ning kuidas muuta kodusid energiatõhusamaks, säilitades samas nende kultuuriväärtus, teatas kultuuriministeerium.

Muinsuskaitsealused elamud vajavad erilist hoolt nii renoveerimistööde kavandamisel kui ka teostamisel. Parandus- ja ehitustöid tehes peavad säilima maja väärtuslikud konstruktsioonid ja detailid, samas väärivad ka need kodud kaasajastamisel toimivaid energiasäästlikke lahendusi. "Ehkki kehtivad energiatõhususe miinimumnõuded ei laiene kultuuriväärtuslikele hoonetele, on oluline, et muinsuskaitsealused elamud ei jääks käimasolevast renoveerimislainest kõrvale ning nende korrastamine oleks omanike jaoks jõukohane," rõhutas projektijuht Kadri Kallast.