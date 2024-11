Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Keskkonnaamet tänab vabatahtlikke kalakaitsjaid, kes neile üleeelmisel nädalal Järvamaal Vahujõe ääres tehtud röövpüügist teada andsid. Keskkonnaameti Järva-, Pärnu- ja Viljandimaa büroo keskkonnakaitse juhtivinspektor Martin Tomingas sõnas, et keskkonnaamet alustas väärteomenetlust ühe mehe suhtes. «Kuna see on alles algusjärgus, siis palju rohkem infot anda ei ole võimalik,» märkis ta. Küll kinnitas Tomingas, et juhtum leidis üleeelmisel nädalal aset Järvamaal Vahujõe ääres. Kohapeale sõitnud keskkonnaameti inspektorid avastasid jõe ääres parkinud kaubikust muuhulgas mitu kahva, kalade kogumiseks mõeldud sumba ja nakke­võrgu, mille võtsid asitõendina hoiule. Jõest leidsid nad kaks nakkevõrku, milles oli kolm jõeforelli. Kõik kalad olid elujõulised ja pääsesid jõkke tagasi.