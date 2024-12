Mis ettevõtmine on Tähesära kirbuturg?

Tähesära Kirbuturg on bokside rentimise põhimõttel toimiv pood. Boksi saab endale rentida igaüks ning müüa seal kas enda isiklike kasutatud riideid, aksessuaare ja muid pisiasju või kasvõi enda tehtud käsitööd. Valik on lai ning piiranguks ainult kujutlusvõime. Boksid on veidi erineva suurusega, kuid peamiselt orienteeritud riiete müügiks, kuid huvitavate ideede ning võimaluse puhul oleme valmis ka erilahendusteks. Bokse oleme esialgu plaaninud ca 100 ringis, seega peaks kõigile huvilistele jaguma, kuigi broneerimine käib juba hooga.