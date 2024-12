Jaak Madison: Venemaa peatamiseks on vaja rohkem tegusid

„Euroopa Parlamendis tehakse alati rohkem sõnu kui tegusid. Palju räägitakse vajadusest toetada Ukrainat sõjas Venemaa vastu „nii kaua kui vaja“. Aga kus on teod? Ukraina olukord halveneb iga päevaga, sest Euroopa abi on liiga napp või saabub liiga hilja,“ ütles Madison.

Madison juhtis tähelepanu, et Euroopa suurima majandusega Saksamaa toetab sõnades Ukrainat, kuid tegelik sõjaline abi on piirdunud 5,2 miljardi euroga. „Euroopa Liit on jätkuvalt suurim Vene gaasi importija, ostes ligi poole Venemaalt eksporditavast gaasist. Ainuüksi selle aasta oktoobris maksis Euroopa Liit fossiilkütuste eest Venemaale 1,8 miljardit eurot.“